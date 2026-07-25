28 июля пензенцы смогут бесплатно пройти тестирование на гепатиты

Общество

28 июля пензенцы смогут бесплатно пройти тестирование на гепатиты
Печать
Max

Во вторник, 28 июля, жителям Пензенской области предлагается бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатиты B и C. Акция будет проходить на фонтанной площади в Спутнике (село Засечное). Начало в 13:00.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Его проведут сотрудники областного клинического центра спецвидов медпомощи.

Желающие смогут задать вопросы о вирусных гепатитах, их проявлениях и мерах профилактики главному инфекционисту региона Джамиле Курмаевой.

«Гепатит С - это системная угроза, которая бьет не только по печени. Вирус способен поражать почки и щитовидную железу, при этом годами оставаясь невидимкой. Пути передачи вируса хорошо известны: через кровь, половым путем или контакт со слизистыми оболочками, поэтому базовые меры предосторожности критически важны», - подчеркнула она.

В 14:00 начнется публичная лекция «Все о вирусных гепатитах». Также состоится конкурс детских рисунков мелками «Мы против гепатита - рисуем здоровье!», добавили в областном минздраве.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гепатит инфекция акция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!