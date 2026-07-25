28 июля пензенцы смогут бесплатно пройти тестирование на гепатиты

Во вторник, 28 июля, жителям Пензенской области предлагается бесплатно пройти экспресс-тестирование на гепатиты B и C. Акция будет проходить на фонтанной площади в Спутнике (село Засечное). Начало в 13:00.

Мероприятие приурочили ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Его проведут сотрудники областного клинического центра спецвидов медпомощи.

Желающие смогут задать вопросы о вирусных гепатитах, их проявлениях и мерах профилактики главному инфекционисту региона Джамиле Курмаевой.

«Гепатит С - это системная угроза, которая бьет не только по печени. Вирус способен поражать почки и щитовидную железу, при этом годами оставаясь невидимкой. Пути передачи вируса хорошо известны: через кровь, половым путем или контакт со слизистыми оболочками, поэтому базовые меры предосторожности критически важны», - подчеркнула она.

В 14:00 начнется публичная лекция «Все о вирусных гепатитах». Также состоится конкурс детских рисунков мелками «Мы против гепатита - рисуем здоровье!», добавили в областном минздраве.