На дорогах у пензенских школ установят 9 новых светофоров

У школ и детских садов в Пензе для обеспечения безопасности учеников и воспитанников обустроят пешеходные переходы.

Новые дорожные знаки, светофоры и светильники появятся на 9 участках:

- на ул. Вильямса у школы № 19 (Ахуны);

- на ул. Колхозной у школы № 41 (Шуист);

- на ул. Проходной у школы № 41 (Шуист);

- на ул. Чапаева у школы № 66 (Шуист);

- на ул. Московской у гимназии № 44 (центр города);

- на ул. Попова у гимназии № 53 (Западная Поляна);

- на проспекте Строителей у гимназии № 13 и детсада № 129 (Арбеково);

- на ул. Собинова у школы № 36 (Арбеково);

- на ул. Парковой у школы № 43 (Маяк).

Заказчиком работ выступает городское управление ЖКХ. Их стоимость составит 6 340 000 рублей.

Все должно быть выполнено до 15 сентября, сообщается на портале госзакупок.