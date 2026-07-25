На дорогах у пензенских школ установят 9 новых светофоров

Общество

На дорогах у пензенских школ установят 9 новых светофоров
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У школ и детских садов в Пензе для обеспечения безопасности учеников и воспитанников обустроят пешеходные переходы.

Новые дорожные знаки, светофоры и светильники появятся на 9 участках:

- на ул. Вильямса у школы № 19 (Ахуны);

- на ул. Колхозной у школы № 41 (Шуист);

- на ул. Проходной у школы № 41 (Шуист);

- на ул. Чапаева у школы № 66 (Шуист);

- на ул. Московской у гимназии № 44 (центр города);

- на ул. Попова у гимназии № 53 (Западная Поляна);

- на проспекте Строителей у гимназии № 13 и детсада № 129 (Арбеково);

- на ул. Собинова у школы № 36 (Арбеково);

- на ул. Парковой у школы № 43 (Маяк).

Заказчиком работ выступает городское управление ЖКХ. Их стоимость составит 6 340 000 рублей.

Все должно быть выполнено до 15 сентября, сообщается на портале госзакупок.

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