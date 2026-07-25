В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу

Общество

В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу
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24 июля в Пензе в рамках санитарной пятницы прошли мероприятия по благоустройству, их организовали районные администрации.

В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу

На муниципальных территориях убирали навалы мусора и отработанных покрышек, очищали контейнерные площадки, косили траву.

В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу

Также выполнялись работы по спилу аварийных насаждений и вывозу порубочных остатков.

В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу

«Активное участие в акции приняли организации, обслуживающие многоквартирный жилой фонд. Они благоустраивали локации около МКД, освежали детские игровые зоны», - рассказали в мэрии.

В Пензе для наведения порядка организовали санитарную пятницу

Сотрудники «Пензавтодора» занимались мойкой проезжей части и шумозащитных экранов, очисткой прилотковой зоны, прометанием общественных пространств.

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