Опубликован график работы МФЦ в праздничные дни

В связи с празднованием Дня России в Пензенской области изменится режим работы МФЦ.

В четверг, 11 июня, центры «Мои Документы» закроются на час раньше - в 19:00.

12 июня будет выходным. В субботу, 13-го числа, МФЦ будут работать с 8:00 до 14:00.

На этой неделе россиян ждут длинные выходные. К обычным нерабочим дням 13 и 14 июня (суббота и воскресенье) добавится пятница, 12-е число, - День России. Предпраздничный четверг, 11 июня, будет сокращенным: предстоит трудиться на час меньше.

Как с 12 по 14 июня изменится график работы медицинских учреждений, можно прочитать здесь.