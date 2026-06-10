Опубликован график работы МФЦ в праздничные дни

Общество

Опубликован график работы МФЦ в праздничные дни
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В связи с празднованием Дня России в Пензенской области изменится режим работы МФЦ.

В четверг, 11 июня, центры «Мои Документы» закроются на час раньше - в 19:00.

12 июня будет выходным. В субботу, 13-го числа, МФЦ будут работать с 8:00 до 14:00.

На этой неделе россиян ждут длинные выходные. К обычным нерабочим дням 13 и 14 июня (суббота и воскресенье) добавится пятница, 12-е число, - День России. Предпраздничный четверг, 11 июня, будет сокращенным: предстоит трудиться на час меньше.

Как с 12 по 14 июня изменится график работы медицинских учреждений, можно прочитать здесь.

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