Следующая рабочая неделя будет короткой

Общество

Следующая рабочая неделя будет короткой
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На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. К обычным нерабочим дням 13 и 14 июня (субботе и воскресенью) добавится пятница, 12-е число, - День России.

Предпраздничный четверг, 11 июня, будет сокращенным: предстоит трудиться на час меньше.

Больше длинных выходных до конца года не будет. 4 ноября (День народного единства) выпадает на среду.

Ранее Минтруд РФ обнародовал производственный календарь на 2027 год. Согласно ему выходные по 3 дня случатся 5 раз: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные - с 4 по 7 ноября.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней.

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