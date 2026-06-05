Следующая рабочая неделя будет короткой

На следующей неделе россиян ждут длинные выходные. К обычным нерабочим дням 13 и 14 июня (субботе и воскресенью) добавится пятница, 12-е число, - День России.

Предпраздничный четверг, 11 июня, будет сокращенным: предстоит трудиться на час меньше.

Больше длинных выходных до конца года не будет. 4 ноября (День народного единства) выпадает на среду.

Ранее Минтруд РФ обнародовал производственный календарь на 2027 год. Согласно ему выходные по 3 дня случатся 5 раз: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Будут и 4-дневные - с 4 по 7 ноября.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней.