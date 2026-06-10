Опубликован график работы медучреждений с 12 по 14 июня

В Пензенской области изменится график работы медицинских учреждений с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России.

Стационары, служба скорой помощи сохранят обычный режим.

В поликлиниках участковых больниц 13 июня с 8:00 до 14:00 будут открыты кабинеты неотложной помощи. При необходимости пациентам выпишут лекарства, выдадут листки нетрудоспособности. Также можно вызвать доктора на дом. 12-го и 14-го числа эти организации не работают.

Поликлиники районных и центральных районных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» 13 июня будут работать так же, как участковые. 12-го и 14-го числа специалисты продолжат оказывать неотложную помощь в кабинетах с 8:00 до 14:00.

Женские консультации примут пациенток 13 июня, график работы размещен на сайтах этих учреждений, а также на портале регионального минздрава.

Контакт-центры на базе единого номера 122 станут работать 13 июня с 8:00 до 14:00, при этом с 8:00 до 12:00 можно вызвать врача на дом:

- цифра 3 - обслуживание взрослого населения Пензы;

- цифра 4 - обслуживание детского населения Пензы;

- цифра 5 - обслуживание жителей Пензенской области;

- цифра 6 - горячая линия по вопросам инфекционных заболеваний;

- цифра 7 - горячая линия по вопросам записи на обучение оказанию первой помощи;

- цифра 8 - вызов врача на дом с помощью голосового помощника «Елена».

12-го и 14-го числа контакт-центры станут функционировать с 8:00 до 14:00 без приема вызовов врача на дом.