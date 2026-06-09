12 июня пензенцев будут досматривать с помощью металлодетекторов

12 июня, в День России, в Пензе в праздничных локациях будут работать контрольно-пропускные пункты, сообщила начальник отдела по профилактике правонарушений и работе с общественными объединениями и религиозными организациями городской администрации Светлана Кузнецова.

Досмотр граждан и их вещей будет проводиться с помощью арочных металлодетекторов.

«В режимные зоны не допустят с запрещенными предметами», - подчеркнули в мэрии.

Для обеспечения безопасности во время празднования Дня России будут привлечены более 350 сотрудников полиции, 15 - Росгвардии, 100 общественников - бойцов отряда «Тигр», народных дружинников, членов территориального отряда самообороны.

«Для контроля бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения коммунальные службы и ресурсники назначили ответственных лиц. Также буду дежурить лично», - сообщил глава Пензы Олег Денисов.

С афишей праздничных мероприятий, запланированных в городе 12 июня, можно ознакомиться здесь. Они пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, парке «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Вблизи мест празднования запретят продажу спиртного. В центре Пензы перекроют несколько улиц.