В Пензе началось возведение ФОКа на Шуисте и бассейна в Заре

Спорт

В Пензе началось возведение ФОКа на Шуисте и бассейна в Заре
Печать
Max

В Пензе начались работы по возведению двух модульных спорткомплексов - бассейна в Заре и ФОКа на Шуисте. Объекты считаются ключевыми и сложными.

«Подрядчик там уже работает», - заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в понедельник, 1 июня.

Он отметил, что спорткомплексы требуют особого внимания городского руководства.

«Начинайте проводить там еженедельные планерки вместе с врио министра физической культуры и спорта. Контролируйте, чтобы работы были проведены качественно и в намеченные сроки», - поручил губернатор главе Пензы Олегу Денисову.

ФОК общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Внутри предусмотрены большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Бассейн появится на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция займет не менее 1 455 кв. м. Чаша бассейна длиной 25 м и шириной 13 м будет рассчитана на 6 плавательных дорожек.

В марте Олег Мельниченко заявил о проблемах с этими двумя объектами. «Их возведение грозит затянуться до декабря. Такой подход к работе неприемлем», - отметил он.

На том же совещании он анонсировал ликвидацию двух управлений в Пензе - градостроительства и архитектуры, а также капитального строительства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
бассейн фок строительство
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!