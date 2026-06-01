В Пензе началось возведение ФОКа на Шуисте и бассейна в Заре

В Пензе начались работы по возведению двух модульных спорткомплексов - бассейна в Заре и ФОКа на Шуисте. Объекты считаются ключевыми и сложными.

«Подрядчик там уже работает», - заявил губернатор Олег Мельниченко на заседании регионального правительства в понедельник, 1 июня.

Он отметил, что спорткомплексы требуют особого внимания городского руководства.

«Начинайте проводить там еженедельные планерки вместе с врио министра физической культуры и спорта. Контролируйте, чтобы работы были проведены качественно и в намеченные сроки», - поручил губернатор главе Пензы Олегу Денисову.

ФОК общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Внутри предусмотрены большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Бассейн появится на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция займет не менее 1 455 кв. м. Чаша бассейна длиной 25 м и шириной 13 м будет рассчитана на 6 плавательных дорожек.

В марте Олег Мельниченко заявил о проблемах с этими двумя объектами. «Их возведение грозит затянуться до декабря. Такой подход к работе неприемлем», - отметил он.

На том же совещании он анонсировал ликвидацию двух управлений в Пензе - градостроительства и архитектуры, а также капитального строительства.