Губернатор: Семейный капитал на 2-го ребенка начнут выплачивать с 1 июня

С 1 июня в Пензенской области начнут выплачивать семейный капитал на второго ребенка - 1 миллион рублей. Новая мера социальной поддержки предусмотрена для людей в возрасте до 35 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

«Направить семейный капитал на покупку жилья, строительство дома, погашение ипотеки или взнос в жилищный кооператив могут как супружеские пары, так и одинокие родители», - написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

По инициативе партии «Единая Россия» в 2025 году в закон «О молодежной политике в РФ» были внесены корректировки. На официальном уровне закреплено понятие «студенческая семья», регламентированы полномочия органов власти в этой сфере.

В Пензенской области для молодых семей, в том числе студенческих, уже введены меры поддержки регионального уровня, отметил губернатор.

Среди них - единовременные денежные выплаты, помощь в натуральном виде, компенсация оплаты аренды жилья. Кроме того, доступны услуги социальных нянь и пункты проката вещей, необходимых малышам в ранние годы жизни.