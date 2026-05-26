Расследование по делу о невыдаче зарплаты никольчанам ускорят

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить расследование уголовного дела о невыдаче зарплаты сотрудникам никольского завода светотехнического стекла.

Бывшая работница организации обратилась в Следком с жалобой на волокиту.

«Длительное время заявительница осуществляла трудовую деятельность на предприятии, однако с июня по октябрь прошлого года ей и другим работникам заработная плата не выплачена, окончательный расчет при увольнении не произведен. Обращения более чем 200 сотрудников к работодателю результатов не принесли. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен, мер к погашению образовавшейся задолженности не принято», - уточнили суть жалобы в информационном центре СКР.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено в мае 2025 года.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о причинах допущенной волокиты. Кроме того, он поручил завершить расследование в сжатые сроки и доложить ему о мерах по восстановлению нарушенных трудовых прав заводчан.

Ранее сообщалось, что работникам задерживали выплаты с марта по май 2025-го. При этом средства у предприятия были, но их тратили на другие нужды. С июня деньги вообще перестали перечисляться. К концу октября того же года 150 сотрудникам задолжали более 7 000 000 рублей.

В декабре прокуратура провела проверку и обнаружила волокиту, допущенную приставами в ходе принудительного взыскания долга. Руководителю регионального УФССП РФ внесли представление.

По решению Никольского районного суда с руководства предприятия взыскали не только не выплаченные вовремя деньги, но и компенсацию за задержку зарплаты. По данным на 16 января 2026-го, заводчанам вернули более 26,3 млн рублей долга.