В день «Последнего звонка» нарушался запрет на продажу алкоголя

Во вторник, 26 мая, в день «Последнего звонка», когда в Пензе запрещено продавать алкоголь, было зафиксировано 4 нарушения. Рейды проводились во всех районах города.

«По состоянию на 15:00 ответственные лица посетили более 80 объектов розничной торговли и услуг общественного питания по улицам Тернопольской, Ударной, Беляева, Ленина, Титова, Циолковского, Бакунина, Путевой, Тарханова, Клары Цеткин, Антонова, Пушкина, 8 Марта, Фурманова, Терновского, Экспериментальной, Терешковой, Пушанина, проспекту Победы и другим», - перечислили в администрации Пензы.

Проверяющие наведались в сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка», «Караван», «Скидкино», Красное &Белое», «Бристоль», «Товарищ», а также в кафе и предприятия быстрого обслуживания.

В результате полицейские составили 4 административных протокола на виновных лиц в торговых объектах на Бакунина, 50, Путевой, 2а, Экспериментальной, 2, и Терновского, 189.

В вечернее время контрольные мероприятия продолжились. Ответственные лица должны посетить не менее 110 объектов потребительского рынка.

