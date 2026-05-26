В Пензе изменится схема движения маршрутки № 75

В Пензе из-за перекрытия движения в Березовском переулке скорректируют схему движения общественного транспорта.

Речь идет о подвозящем маршруте № 75, где машины курсируют между улицами Водопьянова и Мира.

«Начальный (конечный) остановочный пункт будет перенесен с ул. Водопьянова на Березовский переулок в районе строения № 9 (вблизи пересечения со Среднекутузовской улицей)», - уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Ранее сообщалось, что участок дороги в Березовском переулке, около Митрофановской церкви, перекроют с 8:00 27 мая до 30-го числа.

Причина - капитальный ремонт водопроводной сети.