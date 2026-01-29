С никольского стеклозавода взыскали еще более 7 млн рублей

Никольский районный суд встал на сторону работников местного завода светотехнического стекла, которые недополучали зарплату.

За период с мая по октябрь 2025 года 150 сотрудникам задолжали более 7 000 000 рублей. Прокурор района обратился в суд с требованием о взыскании с предприятия данной суммы.

Так как ответчик нарушил возложенную на него обязанность по соблюдению трудового законодательства, с него взыскали не только не выплаченные вовремя деньги, но и компенсацию за задержку зарплаты, уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что работникам задерживали выплаты с марта по май 2025-го. При этом средства у предприятия были, но их тратили на другие нужды. С июня деньги вообще перестали перечисляться.

В декабре прокуратура провела проверку и обнаружила волокиту, допущенную приставами в ходе принудительного взыскания долга. Руководителю регионального УФССП РФ внесли представление.

По данным на 16 января 2026-го, заводчанам вернули более 26,3 млн рублей долга.