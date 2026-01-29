С никольского стеклозавода взыскали еще более 7 млн рублей

Общество

С никольского стеклозавода взыскали еще более 7 млн рублей
Печать
Telegram

Никольский районный суд встал на сторону работников местного завода светотехнического стекла, которые недополучали зарплату.

За период с мая по октябрь 2025 года 150 сотрудникам задолжали более 7 000 000 рублей. Прокурор района обратился в суд с требованием о взыскании с предприятия данной суммы.

Так как ответчик нарушил возложенную на него обязанность по соблюдению трудового законодательства, с него взыскали не только не выплаченные вовремя деньги, но и компенсацию за задержку зарплаты, уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что работникам задерживали выплаты с марта по май 2025-го. При этом средства у предприятия были, но их тратили на другие нужды. С июня деньги вообще перестали перечисляться.

В декабре прокуратура провела проверку и обнаружила волокиту, допущенную приставами в ходе принудительного взыскания долга. Руководителю регионального УФССП РФ внесли представление.

По данным на 16 января 2026-го, заводчанам вернули более 26,3 млн рублей долга.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
завод долг никольск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!