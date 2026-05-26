Около Митрофановской церкви в Пензе перекроют дорогу

Со среды, 27 мая, в Березовском переулке в Пензе перекроют движение транспорта. Об этом городская администрация предупредила 26-го числа.

Речь идет об участке на пересечении с улицей Водопьянова, около Митрофановской церкви.

Отрезок будет недоступен для водителей с 8:00. Причина - капитальный ремонт водопроводной сети.

«Рекомендуем автолюбителям учитывать изменение схемы организации дорожного движения при планировании маршрута», - пояснили в мэрии.

Предполагается, что ограничение продлится до 30 мая.