В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения

В Заречном во время гидравлических испытаний сетей обнаружился серьезный дефект в районе кольца на пересечении улицы Ленина и проспекта 30-летия Победы.

«Из-за повреждения трубопровода горячая вода размыла грунт, образовав провалы на проезжей части и расположенном рядом газоне», - пояснили в ООО «ЭнергоПромСеть».

Участок вскрыли, сейчас здесь идет ремонт коммуникаций. Предполагается заменить 28 метров тепловых сетей переходящего диаметра 300-350 мм.

«На время проведения работ пешеходам необходимо заранее предусмотреть путь обхода данного участка», - уточнили ресурсники.

В целом на втором этапе опрессовки выявили более 20 прорывов на сетях теплоснабжения.