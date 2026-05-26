В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения

Общество

В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения
Печать
Max

В Заречном во время гидравлических испытаний сетей обнаружился серьезный дефект в районе кольца на пересечении улицы Ленина и проспекта 30-летия Победы.

В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения

«Из-за повреждения трубопровода горячая вода размыла грунт, образовав провалы на проезжей части и расположенном рядом газоне», - пояснили в ООО «ЭнергоПромСеть».

Участок вскрыли, сейчас здесь идет ремонт коммуникаций. Предполагается заменить 28 метров тепловых сетей переходящего диаметра 300-350 мм.

В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения

«На время проведения работ пешеходам необходимо заранее предусмотреть путь обхода данного участка», - уточнили ресурсники.

В Заречном устраняют серьезный прорыв на сетях теплоснабжения

В целом на втором этапе опрессовки выявили более 20 прорывов на сетях теплоснабжения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
прорыв отопление ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!