В Пензе из-за ремонта на ул. Суворова изменили схемы 18 маршрутов

Со вторника, 26 мая, в Пензе из-за перекрытия движения на части улицы Суворова изменились схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта.

Недоступны несколько полос в районе ТЦ «Сан и Март» (ул. Плеханова, 19). Ведутся аварийные работы на сетях водоснабжения.

Маршрутки № 4, 10, 29, автобусы № 54, 66, 82с и троллейбусы № 2, 6, 7, 105 с улицы Суворова теперь едут на Плеханова - Октябрьскую - Володарского - Суворова, далее - по маршруту.

Автобусы № 25, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169 с улицы Суворова следуют на Плеханова - Бакунина - Чехова, далее - по маршруту.

«При движении в обратном направлении (из центра) путь следования маршрутов не изменяется», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Срок окончания у ТЦ «Сан и Март» не называется.

Ранее в Пензе изменили схему движения маршруток № 33 и 39 - из-за ремонта теплосети и закрытия дорожного движения на улице Максима Горького в районе дома № 37а.