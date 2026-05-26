27 мая пензенцев ждет дождь с грозой и порывистым ветром

27 мая в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +13...+18. К ночи на четверг прогнозируется +4...+9 градусов.

Будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 м/с. Во время грозы его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе на погоду в Пензенской области окажет влияние циклонический вихрь, температурный режим останется пониженным.

В народном календаре 27 мая - Сидор Бокогрей. В этот день обращали внимание на погоду. Считалось, что если на Сидора холодно, то все лето таким будет.

