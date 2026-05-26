Пензенцы отметят 25-летие со дня обретения мощей Иоанна Оленевского

В четверг, 28 мая, православные пензенцы отметят 25-летие со дня обретения мощей священноисповедника Иоанна Оленевского.

Накануне в 15:30 митрополит Серафим совершит малую вечерню в храме села Оленевка, а в 17:00 пройдет всенощное бдение в Сергиевском храме Соловцовки.

28 мая в 9:00 в Сергиевском храме состоится литургия, которую возглавит митрополит Серафим. «Ожидается, что в богослужении также примут участие епископ Кузнецкий и Никольский Назарий, епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Ардатовский и Атяшевский Мелетий», - уточнили в Пензенской епархии.

Священноисповедник Иоанн Оленевский (Иван Васильевич Калинин) - один из самых почитаемых пензенцами святых. Он родился около 1862 года в селе Оленевка и пользовался большим авторитетом среди верующих, приезжавших к нему за советом даже из отдаленных мест. Его почитали за праведную жизнь, способность утешить в печали, дать ответ на сложный вопрос.

В апреле 1932 года и в январе 1934-го отца Иоанна задерживали по обвинению в том, что он «сеет религиозную заразу», но отпускали под подписку о невыезде. В 1936-м его вновь арестовали по доносу и приговорили к 6 годам заключения, однако затем приговор был отменен, а отец Иоанн освобожден.

В последние годы жизни его почитали как старца. Он ежедневно принимал богомольцев, не ел ни рыбу, ни мясо, молился ночами, спал в гробу.

Отец Иоанн скончался 26 марта 1951 года. Гроб с его телом верующие несли на руках от Соловцовки до кладбища села Оленевка. 27 декабря 2000 года имя отца Иоанна было внесено в Собор новомучеников и исповедников Российских.

31 мая 2001 года нетленные мощи старца Иоанна были перенесены в Сергиевский храм в селе Соловцовка. Там они и хранятся в специальной раке под покрывалом, украшенным золотым шитьем.

Обычно обретение мощей Иоанна Оленевского празднуется именно 31 мая, но в 2026 году на эту дату выпал День Святой Троицы, так что службы перенесли.