Перечислены адреса в Пензе, где планируют отключать свет 11 июня

В четверг, 11 июня, в Пензе на Окружной, в Цыганском Поселке, районе ДВС «Сура» и нескольких домах на улице Коммунистической отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Загородная, 1-17, 18, 19, 21, 21а, 23, 25, 27; ул. Костычева, 2-7, 9, 10, 12, 14, 16; 1-й Литовский пр-д, 5, стр. 7; 2-й Литовский пр-д, 5-9, 11; 3-й Литовский пр-д, 3, 5-8, 10, 12; ул. Окружная, 8, 10, 24, 24а, 26, 26а, 28.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Ватутина, 77-109 (нечетные), 112; ул. Вишневая, 63, 65, 67; 2-й Вишневый пр-д, 1, 3, 5; ул. Воронова, 26а; ул. Краснова, 115, 119; ул. Красные Кирпичики; ул. Ново-Тамбовская; ул. Овражная; 1-й Овражный пр-д; 1-й, 2-й Подгорный пр-ды; пер. Подгорный;

- ул. Коммунистическая, 38, 38а.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Гражданская, 3, 5, 6, 7, 7а, 12; ул. Ключевского, 76; ул. Кураева/Революционная, 51/63; ул. Революционная, 34-42 (четные); ул. Ставского, 5, 23а, 26, 29.

С 13:00 до 15:00:

- пр-д Гончарова, 2-7, 9-30, 32-44, 46, 48-59, 61, 63, 65-67, 67а, 67Б, 69-71, 74, 77, 79; ул. Гончарова, 21, 55, 55а; ул. 1-я Офицерская, 4-18 (четные), 19-24, 26-41, 43-57 (нечетные), 65; ул. 2-я Офицерская, 2, 4, 6, 8-35, 37-58, 60, 62, 64, 66; 1-й Офицерский пр-д, 3-6; 2-й

Офицерский пр-д, 3-6; 3-й Офицерский пр-д, 3-6; 4-й Офицерский пр-д, 3-11; пр. Победы, 46-68 (четные).