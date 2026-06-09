12 июня пензенцев после салюта развезут по домам на автобусах

В пятницу, 12 июня, после салюта в честь Дня России пензенцы смогут добраться до дома на общественном транспорте.

Главное огненное шоу (0+) состоится на набережной Суры, наблюдать за ним удобнее всего будет у стелы «Росток». Салют начнется в 22:00 и продлится 10 минут. Он обойдется городской казне в 1 430 100 рублей.

«Чтобы жители могли комфортно добраться до дома, планируется задействовать более 40 единиц транспорта большой вместимости. Автобусы и троллейбусы будут отправляться по мере заполнения», - уточнил начальник управления транспорта регионального минстроя Артур Абасов. Его процитировала пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что 12 июня из-за торжеств, связанных с Днем России, в Пензе изменятся схемы движения общественного транспорта.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.