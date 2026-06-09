В поликлинике тамалинской больницы начался капитальный ремонт

Общество

В поликлинике тамалинской больницы начался капитальный ремонт
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В поликлинике Тамалинской участковой больницы начался капитальный ремонт. Здание, построенное в 1988 году, уже обветшало, а сети сильно износились, сообщили в областном минздраве.

По словам директора медучреждения Вадима Суслина, сейчас основные работы идут в третьем блоке на втором этаже. Старые конструкции демонтированы, рабочие заняты отделкой стен.

Параллельно проведена перепланировка санитарных узлов, залиты полы, обновляются электропроводка и линии связи. В поликлинике начали ставить двери и укладывать напольное покрытие (плитку).

«Мы хотим, чтобы наши пациенты чувствовали себя комфортно. Когда ремонт закончится, они попадут в светлые, чистые и современные кабинеты, где все будет соответствовать самым строгим санитарным нормам», - заявил Вадим Суслин.

Тамалинская участковая больница обслуживает более 12 000 человек. Помимо поликлиники мощностью 250 посещений в смену, в ее состав входят стационар на 50 коек и 17 фельдшерско-акушерских пунктов, уточнили в минздраве.

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