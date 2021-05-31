В Соловцовке верующие почтили память старца Иоанна Оленевского

31.05.2021 | 19:55

Ровно 20 лет назад нетленные мощи старца Иоанна Оленевского, одного из самых почитаемых новомучеников и исповедников российских XX века, были перенесены в Сергиевский храм села Соловцовка. Там они и хранятся в специальной раке под покрывалом, украшенным золотым шитьем.

«За эти 20 лет в нашей жизни многое поменялось, но неизменным осталось одно - почитание священноисповедника. И великая чудотворная сила, которая исходит от его святых и многоцелебных мощей», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Старец Иоанн родился в Оленевке. Там же он служил духовником, дьяконом, священником. Обладал даром предвидения и врачевания, давал мудрые советы. В годы советской власти неоднократно подвергался гонениям, но благодаря удивительной крепости духа не потерял веры в Бога.

Люди считают, что и после своей смерти в 1951 году оленевский батюшка продолжает помогать тем, кто искренне верит.

«Это наставник по жизни мой. Я в этом храме выросла, и с раннего детства я прибегала к нему за молитвой, и он совершал чудеса в моей жизни», - рассказала девушка.

«Хочется, чтобы он помолился о здравии всех тех, кого люблю. Чтобы мир был в нашем городе, в нашей стране», - сообщила женщина.

«Благодать. Я рвусь сюда попасть, помолиться. Мы каждый год ездим сюда. Слава Богу за то, что есть такой святой у нас», - произнесла прихожанка.

Объектом паломничества является и деревянное распятие, установленное за алтарной частью Сергиевского храма. Туда после богослужения приходят как местные жители, так и многочисленные приезжие.

«Потому что здесь сначала был похоронен Иоанн Оленевский, и эта могилка тоже освящена его мощами. А крест - он всегда святой, поэтому мы прикладываемся к кресту на его прежней могилке. Для здравия души и тела», - пояснила верующая.

А некоторые обращаются к Иоанну Оленевскому письменно, оставляют в щелях креста записки с просьбами.