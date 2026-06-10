Пензенцы могут экономить на проезде до конца июня

Пензенцы до конца июня могут экономить в общественном транспорте. Акция, позволяющая платить за проезд 23 рубля вместо 30, продлится до 30-го числа включительно.

Скидка в 7 рублей применяется автоматически, если билет покупается с помощью загруженной в смартфон банковской карты национальной платежной системы «Мир».

Нужно добавить данные карты в один из мобильных платежных сервисов. Например, это может быть созданное специально для держателей национальных карт приложение Mir Pay. Сервис доступен на смартфонах с операционной системой Android. Потом в транспорте достаточно приложить свой телефон к валидатору и дождаться списания средств. Подключения к интернету не требуется.

С начала действия акции - 1 марта - пензенцы сэкономили на проезде уже более 8,5 млн рублей.

Проезд при оплате смартфоном с загруженной картой «Мир» стоит на 7 рублей дешевле в 7 троллейбусных маршрутах (№ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 105) и 9 маршрутах, обслуживаемых автобусами большой вместимости (№ 54, 66, 70, 82с, 93, 130, 134, 149, 165).

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

Платежная система «Мир» - российская национальная платежная система. Ее участниками являются более 220 банков, которые осуществляют прием и обслуживание карт «Мир» в сети своих устройств. Более 210 банков занимаются эмиссией карт «Мир». Их держатели могут получать различные преимущества, в том числе кешбэк за оплату покупок партнеров и др.

Реклама. Заказчик - АО «Национальная система платежных карт», ИНН 7706812159.