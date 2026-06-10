Губернатор обратился к пензенцам в связи с атакой беспилотников

Губернатор Олег Мельниченко записал видеообращение к жителям Пензенской области. Ролик размещен в канале главы региона в мессенджере МАХ.

Мельниченко рассказал, что ранним утром среды, 10 июня, массированной атаке БПЛА подверглись многие регионы РФ, в их числе и Пензенская область. Власти вводили режим ракетной опасности.

«Примерно в половине шестого утра на границе Пензы силами ПВО Министерства обороны России был сбит беспилотник, который летел атаковать областной центр. Еще один дрон ликвидирован в небе над одним из муниципальных районов Пензенской области. В обоих случаях пострадавших и разрушений, к счастью, нет», - сообщил губернатор.

Он поблагодарил военнослужащих войск ПВО за своевременный перехват и уничтожение БПЛА.

Службы экстренного реагирования оперативно определили места падения обломков. Сейчас специалисты принимают меры к тому, чтобы обезопасить территории.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, но не теряйте бдительности. Если обнаружите обломки или подозрительные предметы, не подходите, не трогайте их. Это может быть опасно. Этот же алгоритм надо объяснить и своим детям. При получении сигналов об опасности также соблюдайте необходимые требования и действуйте по инструкции. Все это позволит сохранить жизнь и здоровье вам, вашим детям и вашим близким», - обратился Олег Мельниченко к жителям региона.