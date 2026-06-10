В регионе заболеваемость сахарным диабетом выросла почти на 30%

В Пензенской области за 5 лет заболеваемость сахарным диабетом выросла на 28,4%. Такие данные приводятся в постановлении регионального правительства, в котором утверждается программа борьбы с данным недугом. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

В 2025 году заболеваемость среди жителей области старше 18 лет составила 6 108,2 на 100 000 населения. В 2024-м показатель равнялся 5 655,2, в 2023-м - 5 211,4, в 2022-м - 4 908,4, в 2021-м - 4 787,1.

Растет и число выявленных случаев сахарного диабета у детей и подростков. В 2025-м показатель заболеваемости среди юных пензенцев 0-14 лет составил 210,4 на 100 000 населения, среди подростков - 441,2.

Чаще сахарным диабетом болеют жители городов (216,2), в сельской местности коэффициент ниже (208,0).

В документе отмечается, что динамика показателей связана со снижением смертности взрослого населения региона после завершения эпидемии коронавируса, а также с переходом пациентов с сахарным диабетом из детской во взрослую сеть.