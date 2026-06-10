Электросамокаты назвали опасными для сердца

Электросамокаты способны навредить водителям с нездоровым сердцем. Этот вид транспорта бьет по сердечно-сосудистой системе с двух сторон: через постоянную мелкую вибрацию, а также моментальные старты с места, предупредила кардиолог Валерия Бонадыкова.

Два этих фактора могут запустить пароксизмальную тахикардию, при которой пульс без видимой причины подскакивает до 140-220 ударов в минуту и держится на этой отметке от 2 секунд до нескольких часов.

«Во время эпизода обычно ощущается резкий толчок в груди, нехватка воздуха, головокружение, иногда - паника и слабость в ногах», - рассказала кардиолог в беседе с изданием «Газета.ru».

Причина приступа в работе вегетативной нервной системы. Мелкая тряска раздражает рецепторы, расположенные во внутренних органах, и заставляет нервную систему давать команды сердцу биться чаще. Сосуды сужаются, давление подскакивает.

«Отдельная история - кнопка ускорения. У большинства моделей разгон до 25 км/ч занимает всего две-три секунды. За это время в кровь выбрасывается порция адреналина - гормона, который готовит тело к опасности. Адреналин повышает возбудимость клеток сердечной мышцы и облегчает запуск аритмии», - пояснила эксперт.

Она рассказала о пациентах 25-35 лет, которые приходят на прием с жалобами на «трепетание» в груди после поездки на электросамокате. По словам медика, чаще всего эти люди никогда раньше не жаловались на проблемы с сердцем и не подозревали, что использование такого транспорта для них становилось стресс-тестом для миокарда.

Высок риск приступа у тех, кто совершает поездки натощак, после кофе или энергетика, в жару, а также у пациентов с пролапсом митрального клапана, синдромом Вольфа - Паркинсона - Уайта (врожденная особенность проведения нервного импульса в сердце), повышенной функцией щитовидной железы, скрытым воспалением сердечной мышцы после перенесенного ОРВИ.

«Многие даже не подозревают о таких диагнозах, потому что в покое самочувствие хорошее», - подчеркнула врач.