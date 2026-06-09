10 июня воздух в Пензенской области прогреется до +30 градусов

Общество

10 июня воздух в Пензенской области прогреется до +30 градусов
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10 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +10...+15 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до +25...+30, вероятен кратковременный дождь, возможны гроза и град.

К ночи на четверг прогнозируется +11...+16, осадки не сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе благодаря господству поля повышенного давления ожидается по-летнему теплая погода.

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