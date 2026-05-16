Еще в одном парке Пензы спилили зараженные деревья

В Пензе в Парке времен в микрорайоне Арбеково спилили часть деревьев. Работы прошли в пятницу, 15 мая.

Как сообщили в администрации парка Белинского, отвечающей за зеленую зону, специалисты ликвидировали зараженные и потенциально опасные растения.

Уже запланирована высадка новых деревьев. Срок работ не указывается.

Ранее сообщалось, что в Пензе выявили сразу несколько очагов заражения ясеневой златкой (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.

Зараженные растения уже ликвидировали в Лермонтовском сквере, Комсомольском парке, сквере Пушкина, парке Белинского и других местах.

Ранее сообщалось, что зараженные деревья вырубили на Аллее Памяти на улице Попова.