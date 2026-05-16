За 5 лет доля пользующихся Сетью пензенцев почти не выросла

В Пензенской области с 2021-го по 2025-й доля жителей старше 15 лет, пользующихся интернетом, выросла на 1,8%, с 86,3% до 88,1%. Такие данные ко Дню рождения интернета, отмечающемуся в воскресенье, 17 мая, обнародовал Пензастат.

Согласно последнему исследованию специалистов, доступ в Сеть имеют 89,3% домохозяйств региона.

Наиболее активные пользователи интернета - это пензенцы в возрасте 15-49 лет. Их доля составляет 58,8%. В Сеть выходят 17,7% жителей области 50-59 лет, 18,1% - 60-69 лет, 5,4% - 70 лет и старше.

Большая часть пензенцев (87,2%) используют мобильный телефон, чтобы открывать сайты, платформы или соцсети, и только треть (34,1%) - ноутбуки или лэптопы, а 22,8% - стационарные компьютеры.

99,5% пользователей в регионе удовлетворены качеством интернет-соединения.

