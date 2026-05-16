В земетчинской школе увековечили память о погибшем на СВО выпускнике

В пятницу, 15 мая, в школе № 2 поселка Земетчино открыли мемориальную доску ее выпускнику, подполковнику Сергею Смирнову. Он погиб во время специальной военной операции в Курской области 29 августа 2024 года.

Сергея Смирнова мобилизовали осенью 2022-го. Он служил на разных командных должностях и принимал участие в выполнении боевых задач на территории ЛНР.

Мужчина был награжден орденом Мужества и медалью «Участнику специальной военной операции».

Право торжественно открыть доску предоставили дочери и сыну героя, а также его другу, представителю Ассоциации ветеранов СВО Пензенской области.

«После открытия доски состоялось возложение цветов. Участники митинга почтили память выпускника школы минутой молчания», - рассказали в областном минобре.

