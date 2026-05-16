Ликвидацию деревьев на Аллее Памяти объяснили

В Пензе объяснили, почему спилили деревья на Аллее Памяти на улице Попова, напротив здания регионального отделения фонда «Защитники Отечества».

Ранее горожане заметили, что с мемориальными стелами, где размещены портреты погибших участников СВО, соседствуют обрубки стволов и ветвей. Перемена удивила пензенцев: на первый взгляд, стволы не сухие, а вполне здоровые, некоторые даже недавно побелили.

Выяснилось, что растения были заражены.

«По данной территории на улице Попова обследование деревьев было проведено еще в прошлом году. Уже тогда было принято решение о том, что данные деревья подлежат валке, и были включены данные работы в план», - рассказал ЦУР замначальника городского управления ЖКХ Александр Савенков.

На место ликвидированных деревьев высадят новые, всего 20 штук. Работы запланировали на 21 мая.

