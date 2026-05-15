В регионе выросло число женщин, вставших на учет по беременности

В Пензенской области число зарегистрированных браков увеличилось на 3,6%, а число разводов сократилось на 27%. Таковы итоги 2025 года, о которых губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем канале в МАХ.

Также уменьшилось на 13,4% количество абортов по решению женщины и выросло число жительниц области, вставших на учет по беременности, на 1,2%.

«Есть вероятность, что это первый эффект от введенных мер региональной поддержки в рамках нацпроекта «Семья», - отметил Олег Мельниченко.

По его словам, повышению рождаемости содействуют предприятия, внедрившие систему корпоративной поддержки семей. «Это то, о чем мы говорили с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Валентиновичем Мантуровым во время его недавнего визита в Пензенскую область», - напомнил Олег Мельниченко.

Глава региона на заседании в областном правительстве поставил задачу активизировать эту работу, чтобы как можно больше крупных предприятий - и в промышленном комплексе, и в АПК, и других сферах экономики - создавали благоприятные условия для совмещения профессиональных и семейных обязанностей сотрудников.

«Поручил обеспечить ежеквартальный отчет о результатах. Крепкие семьи - основа процветания региона», - подчеркнул Олег Мельниченко.