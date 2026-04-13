В парке Белинского приступили к опиловке деревьев

В парке Белинского началась санитарная опиловка аварийных деревьев. Об этом администрация учреждения сообщила в понедельник, 13 апреля.

Работы проводятся в рамках подготовки к открытию юбилейного, 205-го летнего сезона.

В середине марта опиловка проводилась в Лермонтовском сквере, который находится на балансе парка Белинского.

Это была вынужденная мера: деревья оказались поражены ясеневой златкой, с которой в прошлом году активно боролись в разных районах города. Везде пообещали провести компенсационные высадки.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В 2025-м в городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания. Иные способы избавиться от вредителя оказались неэффективны.

