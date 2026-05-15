В Пензе готовятся к демонтажу арт-объектов в честь Дня Победы

В Пензе готовятся к демонтажу декоративных конструкций, посвященных Дню Победы. Соответствующая информация появилась в пятницу, 15 мая, на портале госзакупок.

За то, чтобы убрать арт-объекты в виде различных звезд, шрифтовые инсталляции «1941-1945» и флаговые композиции, заплатят 957 406 рублей.

Их установка в апреле стоила 874 390.

Демонтаж флаговых консолей, размещенных на опорах линий электропередачи, обойдется еще в 247 495 рублей. Поставка флагов ранее стоила 792 975.

Завершить все работы необходимо до 1 июля, уточняется в документах.