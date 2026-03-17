В Лермонтовском сквере из-за ясеневой златки спилили деревья

С понедельника, 16 марта, внимание пензенцев, проходящих через Лермонтовский сквер, привлекают спиленные деревья. Некоторые горожане беспокоятся, не было ли среди стволов здоровых и высадят ли что-то взамен.

В Центре управления регионом 17-го числа объяснили, что опиловка - мера вынужденная. Все дело в ясеневой златке, с которой в прошлом году активно боролись на других участках.

Иные способы избавиться от вредителя оказались неэффективны.

Компенсационные высадки в Лермонтовском сквере обязательно будут, заверили в ЦУРе, начнутся они уже скоро.

Ясеневая златка - опасное насекомое, способное вызывать гибель молодых и ослабленных деревьев. В городе выявили сразу несколько очагов заражения вредителем (на Олимпийской аллее, в парках и скверах) и ввели карантинный фитосанитарный режим, предусматривающий уничтожение веток и стволов путем сжигания.