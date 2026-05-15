Прогноз погоды в Пензенской области на 16 мая: жара, гроза, град

16 мая в Пензенской области ожидается переменная облачность, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +10...+15 градусов, местами пройдет кратковременный дождь. Днем ртутные столбики поднимутся до +25...+30, вероятность осадков сохранится, также возможны гроза и град.

К ночи на воскресенье прогнозируется +11...+16 градусов.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. При грозе его порывы могут достигать 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее метеорологи предупредили, что в предстоящие выходные Пензенская область останется в малоградиентном барическом поле пониженного давления. Это означает, что резких изменений давления на относительно небольших расстояниях не предвидится.