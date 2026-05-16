Наказание за приобретение наркотиков захотели смягчить

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и смягчить наказание за покупку наркотиков. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас за незаконное приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических веществ в крупном размере предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 10 лет, в особо крупном - от 10 до 15 лет.

Авторы инициативы предложили сократить верхние границы наказаний до 5 и до 10 лет соответственно.

В пояснительной записке отмечается: анализ судебной практики показывает, что есть объективная необходимость более взвешенного подхода к избранию мер ответственности за деяния, не связанные со сбытом наркотиков.

«В связи с этим представляется важным в рамках реализации современной уголовной политики обеспечить дальнейшее расширение средств дифференциации ответственности и индивидуализации наказания», - указывается в пояснительной записке.

По словам авторов документа, многие преступления, связанные с покупкой наркотиков без цели сбыта, объясняются наркозависимостью граждан и требуют медицинской реакции, а не только уголовной. Поэтому в числе инициатив - возложение обязанности пройти лечение на осужденных-наркоманов, которым назначили не связанное с лишением свободы наказание.

Также планируется применять к осужденным за наркопреступления (не связанным со сбытом запрещенных веществ) общие правила зачета срока содержания под стражей в срок наказания.

Если человека впервые осудили за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере и признали его больным наркоманией, то он сможет получить отсрочку отбывания наказания, чтобы пройти лечение и реабилитацию.