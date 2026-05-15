Общество

Олимпийскую аллею в Пензе закроют на 2 дня
В Пензе на 2 дня закроют для посещения Олимпийскую аллею. Это необходимо для проведения акарицидной (противоклещевой) обработки растительности.

Специалисты начнут опрыскивать территорию с 9:00 18 мая (понедельник) и закончат 19-го числа. Они будут применять аппараты 3-го (умеренно опасного) класса: «Медилис-ципер», «Акаритокс».

20 мая (среда) с 8:00 до 10:00 на аллее проведут влажную уборку всех контактных поверхностей: детских площадок, лавочек, тренажеров.

Только после этого территория станет доступной для прогулок и занятий.

«Особая просьба: в течение двух суток после открытия аллеи выгуливайте питомцев строго на поводке, чтобы исключить контакт с зелеными насаждениями, где может сохраняться остаточное действие акарицидных средств», - предупредили в парке Белинского.

Ранее сообщалось, что на обработку Олимпийской аллеи и веревочного парка от клещей выделили 2 644 103 рубля.

