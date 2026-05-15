В Арбековской Заставе высадили 100 берез

В пятницу, 15 мая, сотрудники МБУ «Пензавтодор» продолжили озеленять областной центр.

В микрорайоне Арбековская Застава вдоль трассы М-5 высадили 100 молодых берез, сообщили в учреждении.

8 мая сотрудники «Пензавтодора», ученики и преподаватели школы № 80 посадили в микрорайоне ГПЗ сосны, рябины и каштаны - всего 90 деревьев.

Число было символичным: 81 - в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 9 саженцев символизировали 9 Мая.

1 мая новые деревья появились на улице Кирова (за остановкой «Детская библиотека»), в сквере на улицах Некрасова - Пушкина и сквере «Молодая семья» на Володарского. Там высадили липы, рябины и ели.