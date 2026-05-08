На ГПЗ высадили символичное число деревьев - 90

В пятницу, 8 мая, на ГПЗ в Пензе посадили молодые сосны, рябины и каштаны.

В озеленении района участвовали сотрудники «Пензавтодора», ученики и преподаватели школы № 80, чиновники, активные местные жители.

«Всего было высажено 90 деревьев. 81 - в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Девять саженцев символизируют 9 Мая», - пояснили в «Пензавтодоре».

1 мая новые деревья украсили ул. Кирова (за остановкой «Детская библиотека»), сквер на ул. Некрасова - ул. Пушкина и сквер «Молодая семья» на ул. Володарского. Там высадили липы, рябины и ели.

25 апреля в Лермонтовском сквере появилось более 70 крупномеров: лип, елей, рябин и кедров.

