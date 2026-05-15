Региональное УФСИН передало в зону спецоперации 7 автомобилей

УФСИН России по Пензенской области передало в зону СВО 7 автомобилей. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 15 мая.

Пока машины находятся у регионального отделения Народного фронта. Им предстоит пройти техобслуживание.

«Автомобили проверены, подписаны все необходимые документы. Техника сохранила свой ресурс и будет использоваться для решения боевых и тыловых задач», - рассказали в региональном УФСИН РФ.

Ранее стало известно, что с начала 2026-го жители региона отдали для нужд спецоперации больше двух десятков ружей.

Передача оружия бойцам добровольная. Пензенцы, желающие принять участие в акции, могут обратиться в территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства. Там им разъяснят порядок действий и помогут в оформлении документов.