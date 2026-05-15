В выходные в Пензенской области будет жарко и ветрено

В предстоящие выходные Пензенская область останется в малоградиентном барическом поле пониженного давления, сообщили в Приволжском УГМС в пятницу, 15 мая.

Это означает, что резких изменений давления на относительно небольших расстояниях не предвидится.

«С юго-востока идет вынос тепла, поэтому вероятность кратковременных осадков ливневого характера, грозы и града, усиление ветра остается», - уточнила синоптик отдела прогнозирования Светлана Кашеева.

По ее словам, лишь к началу рабочей недели восстановится солнечная погода и осадки практически прекратятся.

Днем 16-18 мая ожидается до +30 градусов, по ночам будет до +15 или +17.