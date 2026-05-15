Тест со стулом может предупредить о грядущей потере мобильности

Грозит ли человеку ранняя потеря мобильности и физический упадок, можно узнать с помощью простого теста со стулом. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование ученых.

Чтобы провести тест, потребуются стул и секундомер, который есть в каждом телефоне. Нужно засечь время, которое потребуется, чтобы 5 раз подряд встать со стула и снова сесть на него без помощи рук.

Отличным является результат меньше 10 секунд. Промежуток от 10 до 15 секунд - это пограничное состояние, когда стоит уделить внимание физической активности. Если потребовалось более 15 секунд, существует высокий риск развития проблем с мобильностью в ближайшие годы.

«Скорость вставания со стула - это комплексный показатель, который отражает силу мышц ног, баланс и сенсомоторный контроль. Ухудшение этих функций часто происходит незаметно, пока не становится слишком поздно», - объяснила врач.

По ее словам, при результате теста более 10 секунд рекомендуются силовые тренировки (хотя бы с собственным весом), больше ходьбы в умеренном и быстром темпе и упражнения на равновесие.