Тест со стулом может предупредить о грядущей потере мобильности

Общество

Тест со стулом может предупредить о грядущей потере мобильности
Печать
Max

Грозит ли человеку ранняя потеря мобильности и физический упадок, можно узнать с помощью простого теста со стулом. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование ученых.

Чтобы провести тест, потребуются стул и секундомер, который есть в каждом телефоне. Нужно засечь время, которое потребуется, чтобы 5 раз подряд встать со стула и снова сесть на него без помощи рук.

Отличным является результат меньше 10 секунд. Промежуток от 10 до 15 секунд - это пограничное состояние, когда стоит уделить внимание физической активности. Если потребовалось более 15 секунд, существует высокий риск развития проблем с мобильностью в ближайшие годы.

«Скорость вставания со стула - это комплексный показатель, который отражает силу мышц ног, баланс и сенсомоторный контроль. Ухудшение этих функций часто происходит незаметно, пока не становится слишком поздно», - объяснила врач.

По ее словам, при результате теста более 10 секунд рекомендуются силовые тренировки (хотя бы с собственным весом), больше ходьбы в умеренном и быстром темпе и упражнения на равновесие.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
здоровье врач пациент
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!