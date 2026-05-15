На 8 пензенских маршрутах выявили нарушения графика движения

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу общественного транспорта в утренний час пик на остановке «Автовокзал». О результатах ведомство отчиталось в пятницу, 15 мая.

Сотрудники следили за транспортом, который направлялся в центр, и выявили нарушения графика движения троллейбусного маршрута № 9 и автобусных № 5, 16, 18, 31, 55, 59, 89.

Кроме того, автобус № 70 открыл не все двери для посадки пассажиров.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственных контрактов перевозчикам ООО «Транспорт Пензы», ООО «Универсал Сервис», ООО «АТП «Фобос» и ИП Фомину Р. А. направлены требования (претензии) об уплате штрафов», - сообщили в ГКУ.

12 мая сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу маршруток № 12. Мониторинг был проведен на конечной «Военный городок № 2».

