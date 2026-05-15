Каждый десятый житель региона установил самозапрет на кредиты

Более 129 000 жителей Пензенской области установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги», сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи в пятницу, 15 мая. Таким образом, это сделал каждый десятый: численность постоянного населения области на 1 января 2025-го составляла 1 млн 226,9 тыс. человек (данных за 2026-й на сайте Пензастата пока нет).

Сервис заработал в прошлом году. Подав заявление, можно установить полный запрет (на получение денег в кредитных и микрофинансовых организациях при личном посещении, через интернет и по телефону) и частичный (на получение кредита в определенном типе организаций и на конкретный способ его оформления).

Запрет не распространяется на ипотечные, образовательные и автокредиты, так как при их выдаче риск мошенничества минимален из-за тщательной проверки.

«Уведомление о получении заявления придет в личный кабинет «Госуслуг» в течение 2 календарных дней. Запрет начнет действовать на следующий день после получения уведомления и будет действовать бессрочно», - уточнили в минцифры.

Снять его можно также через «Госуслуги».

