На ул. Львовской в Пензе отремонтируют 6 500 кв. м дороги

Общество

На улице Львовской в Пензе продолжают обновлять асфальт. Работы ведутся на участке от Тепличной до 40 Лет Октября.

Сотрудники «Пензавтодора» отфрезеровали проезжую часть, ликвидировали дефекты полотна, заменили бордюры, сейчас они обустраивают выравнивающий и верхний слои асфальта.

«Площадь обновленного участка составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров», - уточнили в администрации Пензы со ссылкой на городское управление ЖКХ.

В целом за сезон планируется привести в нормативное состояние более 60 отрезков дорог общей протяженностью свыше 39 км. Среди них как магистрали, так и объекты в частном секторе, на внутриквартальных территориях. Кроме того, обновят тротуары на площади 25 тысяч кв. м.

Все работы предполагается завершить в октябре.

