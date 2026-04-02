Пензенцы передали для нужд СВО больше двух десятков ружей

В Пензенской области с начала 2026-го жители передали росгвардейцам больше двух десятков ружей. Все они - для нужд спецоперации.

Всего правоохранители получили 21 единицу гладкоствольного оружия. Перед отправкой в зону СВО их техническое состояние тщательно проверят.

«Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы отмечают, что жители региона активно откликаются на возможность внести свой вклад. Процедура передачи максимально упрощена», - рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Передача оружия для нужд СВО добровольная. Пензенцы, желающие принять участие в акции, могут обратиться в территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства. Там им разъяснят порядок действий и помогут в оформлении документов.

Помимо добровольно отданного, росгвардейцы отправляют в зону СВО и выявленное неиспользуемое гражданское оружие. Так, в июле 2025-го сообщалось, что для нужд спецоперации передали 45 ружей, которые хранились на складе управления.

