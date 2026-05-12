В Пензе выявили нарушения в работе маршрута № 12

Во вторник, 12 мая, сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» проверили работу маршруток № 12. Мониторинг был проведен на конечной «Военный городок № 2».

Специалисты зафиксировали нарушение установленного расписания движения в утренние часы пик.

«В связи с ненадлежащим исполнением условий государственного контракта перевозчику ИП Крашенинниковой Е. В. направлено требование (претензия) об уплате штрафа», - сообщили в ГКУ.

В апреле сотрудники учреждения проверили работу маршруток № 4. Выяснилось, что интервалы движения увеличены из-за несвоевременного отправления машин, а сами они выходят на линию грязными.

В том же месяце вскрылись нарушения и на транспорте в Арбекове. На маршрутах № 4, 16, 18, 27, 30, 33, 39, 40, 55 и 89 не соблюдался график. Водители троллейбусов № 105 и автобусов № 54 и 66 открывали не все двери для посадки пассажиров.

