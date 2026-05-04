Стало известно, как принять участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

В Пензенской области традиционная мемориальная акция «Бессмертный полк» в этом году вновь будет проходить в режиме онлайн.

Чтобы присоединиться к ней, нужно разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайте «Бессмертного полка России» и в мини-приложениях «ВКонтакте», «Одноклассники» и MAX.

В личном кабинете нужно разместить информацию о ветеране, труженике тыла, участнике боев, приложив фото. Не запрещено редактировать изображение с целью улучшения и делать его цветным. Кроме того, историей можно поделиться в соцсетях.

Прием заявок на участие в онлайн-шествии начался 23 апреля и продлится до 6 мая. Оно состоится 9 Мая на сайте 2025.polkrf.ru.

В последний раз акция прошла в офлайн-формате 9 мая 2022-го. В 2023-м шествие отменили, в 2024-м «Бессмертный полк» заменило размещение портретов ветеранов на баннерах, билбордах, транспорте и одежде, в 2025-м акция прошла онлайн.

Об отказе от живого шествия в этом году стало известно 25 апреля. Как пояснили в управлении культуры, мера обусловлена соображениями безопасности.