В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

В Заречном завершили все этапы добавления биопрепаратов в пруд в зоне отдыха «Лесная». Состояние водоема заметно улучшилось.

Как сообщил глава города Алексей Костин на своих страницах в соцсетях, в этом году, как и в прошлом, применялись два препарата: «Альголизосорб» (в зоне пляжа) и хлорелла (по всему водоему). Последняя эффективно борется с синезелеными водорослями, повышает прозрачность воды и насыщает ее кислородом, обогащает кормовую базу для рыб.

Оба препарата безопасны для человека и животных.

«Горожане с радостью отмечают: пруд заметно изменился. Нитчатая водоросль, которая раньше всплывала целыми островами, практически исчезла. Пруд выглядит красивым и ухоженным», - написал Костин.

Он добавил, что работа по восстановлению водоема продолжится. Зимой планируется запустить аэратор, который хорошо зарекомендовал себя в 2025-м.

Ранее сообщалось, что в этом году первый этап добавления в Лесной пруд биопрепаратов прошел 15 мая, второй - в июле, а третий наметили на середину августа.