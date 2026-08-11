В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

Общество

В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд
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В Заречном завершили все этапы добавления биопрепаратов в пруд в зоне отдыха «Лесная». Состояние водоема заметно улучшилось.

В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

Как сообщил глава города Алексей Костин на своих страницах в соцсетях, в этом году, как и в прошлом, применялись два препарата: «Альголизосорб» (в зоне пляжа) и хлорелла (по всему водоему). Последняя эффективно борется с синезелеными водорослями, повышает прозрачность воды и насыщает ее кислородом, обогащает кормовую базу для рыб.

Оба препарата безопасны для человека и животных.

В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

«Горожане с радостью отмечают: пруд заметно изменился. Нитчатая водоросль, которая раньше всплывала целыми островами, практически исчезла. Пруд выглядит красивым и ухоженным», - написал Костин.

В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

Он добавил, что работа по восстановлению водоема продолжится. Зимой планируется запустить аэратор, который хорошо зарекомендовал себя в 2025-м.

В Заречном прошел третий этап добавления хлореллы в Лесной пруд

Ранее сообщалось, что в этом году первый этап добавления в Лесной пруд биопрепаратов прошел 15 мая, второй - в июле, а третий наметили на середину августа.

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